Retour en arrière: Blac Chyna retire ses implants

«Je ne sais pas pourquoi j’ai voulu me faire injecter tous ces produits de comblement. Je l’ai fait parce que tout le monde le faisait», avoue Blac Chyna, ancienne strip-teaseuse connue pour être l’ex de Robert Kardashian, dans une vidéo, postée lundi sur Instagram. On la voit se rendre dans une clinique pour faire retirer les produits injectés dans son visage. «Je veux tout dissoudre. Revenir à l’origine. Je suis fatiguée de ce look. Et ce n’est pas flatteur, ce n’est pas ce à quoi je ressemble. Cela a totalement changé mon visage, et je suis prête à redevenir moi-même.»