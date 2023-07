Ministre luxembourgeoise: Black-out de Paulette Lenert: «Je n'ai jamais essayé de mettre fin à mes jours»

Mardi 23 mars 2021. La ministre de la Santé Paulette Lenert est retrouvée au bord d'un étang en Allemagne , près de la frontière luxembourgeoise. Brièvement hospitalisée, elle inquiète un pays en proie depuis plus d'un an à la pandémie de Covid. Aujourd'hui, deux ans et demi après son malaise, celle qui a depuis été promue vice-Première ministre se confie pour la première fois sur cet épisode douloureux, auprès de nos confrères du Wort.

Difficultés personnelles

Mais, ce jour de mars 2021, elle part de chez elle en suivant l'itinéraire habituel de sa promenade quotidienne, qui passe par ce fameux étang côté allemand de la frontière. «Tout a basculé. Je me suis rendue à mon endroit habituel pour mettre de l'ordre dans mes idées. Mais je me suis évanouie. Je pense que je me suis effondrée d'épuisement», raconte-t-elle. «J'ai lutté pour la vie de mes concitoyens pendant des mois et des mois et il y a eu un moment d'épuisement». Un moment qui n'aura pas duré longtemps. «Je me suis reposée quelques jours puis je me suis à nouveau sentie bien».