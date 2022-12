«Blanc et chrétien»: la lassitude d'Olivier Giroud

«Olivier Giroud, héros malgré lui de la droite dure». Avant la demi-finale qui oppose la France au Maroc, mercredi soir (20h), un article du Parisien illustre une impression largement observée sur les réseaux sociaux au fil des années. «Blanc et chrétien», l'attaquant des Bleus est devenu, contre sa volonté, une icône d'une partie conservatrice de la France, voire de la fachosphère.

Après le but de la victoire, en quart de finale contre l'Angleterre, nombreux étaient les hommes politiques classés à droite et à l'extrême droite qui lui ont réservé un message de félicitations, omettant, volontairement ou non, le premier buteur de la soirée, Aurélien Tchouaméni. D'aucuns y ont vu un sous-texte raciste. «J'ai fait une mention spéciale à Giroud (…) Mais je félicite tout le monde», s'est défendu le président du RN, Jordan Bardella.