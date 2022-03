Blanchiment: Bruxelles menace le Luxembourg

Le Grand-duché est sur le banc des mauvais élèves. Il n’a pas transposé des dispositions européennes contre le blanchiment d’argent. L’échéance à respecter était le 15 décembre 2007.

Le commissaire européen au Marché intérieur, Charlie McCreevy, a écrit à quinze pays, dont le Luxembourg, la France et la Belgique. Dans sa lettre, il déplore que ces pays n'aient pas transposé dans leur législation la troisième directive européenne sur le blanchiment adoptée en 2005.

Cette directive prévoit notamment des contrôles d'identité pour les clients de comptables ou d'avocats, et renforce les obligations de signalement de tout soupçon de financement terroriste. Le commissaire rappelle aux pays concernés que "la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est une priorité européenne".

Il indique que "la Commission n'a pas d'autre choix que d'engager des actions en justice" contre les pays n'ayant pas mis en œuvre la directive, et "de le faire de la façon la plus expéditive possible".