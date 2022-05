Football : Blatter accusé d’avoir reçu des cadeaux sexuels en Haïti

Selon une enquête d’un journaliste français, l’ancien président de la FIFA aurait profité d’un vaste réseau d’exploitation sexuelle en Haïti.

Selon Romain Molina, spécialiste de la pédocriminalité, auteur de six livres et publié dans les plus grands médias internationaux, pendant près de deux décennies, les principaux responsables de la FHF ont construit un vaste réseau d’exploitation sexuelle au centre La-Croix-des-Bouquets, dans le cadre du programme FIFA Goal permettant aux jeunes de pratiquer leur sport.