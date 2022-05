Tour d'Italie: Blessé à un oeil, Biniam Girmay se retire

Tour d'Italie : Blessé à un œil, Biniam Girmay se retire

L'Erythréen a abandonné le Giro, mercredi matin, au lendemain de sa victoire dans la 10e étape et la blessure à l'œil gauche occasionnée par un bouchon de prosecco sur le podium.

L'équipe belge avait choisi d'attendre le matin, pour prendre une décision sur la suite du Giro, pour sa pépite africaine. Dans l'entourage de l'équipe, on indique que le choix d'abandonner la course a été pris par prudence. D'autres examens ophtalmologiques sont prévus à court terme pour Girmay, qui a quitté l'hôtel mercredi matin, avec son manager, après avoir salué ses coéquipiers et le staff.