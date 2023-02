Ames sensibles s'abstenir: Blessé en course, il se redresse le doigt et repart

Âmes sensibles s'abstenir : Blessé en course, il se redresse le doigt et repart

En se relevant, il s'aperçoit que son annulaire est plié à 90°. Sur les images, accroupi, on le voit prendre sa respiration et d'un mouvement vif, remettre en place son annulaire disloqué, avant de reprendre le guidon et terminer la course à la 33e place.