Sélection allemande : Blessé, Marco Reus ne disputera pas l'Euro

Le joueur allemand du Bayern Munich, blessé aux adducteurs, n'a pas été retenu par Joachim Löw. Il avait déjà manqué la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Le sélectionneur a également écarté Karim Bellarabi, Julian Brandt (Leverkusen) et Sebastian Rudy (Hoffenheim). En revanche, «les médecins ont confirmé que Bastian Schweinsteiger et Mats Hummels étaient opérationnels», a poursuivi l'entraîneur. Schweinsteiger (31 ans) doit rejoindre l'entraînement dès maintenant. Le milieu défensif de Manchester United s'était blessé à un ligament d'un genou et n'a plus joué depuis mars. Il était déjà arrivé blessé au Brésil il y a deux ans, ne pouvant entrer dans le Mondial qu'après la phase de poules.