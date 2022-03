Tennis : Blessé, Rafael Nadal sera absent «4 à 6 semaines»

En raison d’une blessure à une côte, le joueur de tennis espagnol va manquer la compétition au moins pendant un mois. Nadal a concédé son premier revers de l’année dimanche.

L’Espagnol Rafael Nadal a annoncé mardi qu’il serait absent «pendant quatre à six semaines» en raison d’une blessure à une côte contractée le week-end dernier, lors du Masters 1000 d’Indian Wells, qui va donc lui faire manquer le début de la saison sur terre battue.

Il pourrait revenir à Madrid (2-8 mai) et aussi disputer le Masters 1000 de Rome (9-15 mai) alors que son tournoi fétiche de Roland-Garros où il s’est imposé à treize reprises, est programmé du 23 mai au 5 juin.

«Ce ne sont pas de bonnes nouvelles et je ne m’y attendais pas.»

«Ce ne sont pas de bonnes nouvelles et je ne m’y attendais pas», a reconnu le Majorquin, se disant «effondré et triste». «J’arrivais à une partie très importante de la saison avec de très bonnes sensations et de bons résultats», a-t-il insisté.