Blessé d'un coup de couteau dans le dos au Limpertsberg

Une tranche indiciaire est attendue par le Statec en fin d'année. Ce sera la troisième fois en un an et demi que les salaires augmenteront automatiquement de 2,5% après les index du 1er avril 2022 et du 1er février 2023. Un soulagement pour de nombreux salariés qui subissent l'inflation et voient ainsi leur pouvoir d'achat changer. Mais un coup dur, aussi, pour des entreprises dont les charges augmentent d'autant.