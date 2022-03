Diplomatie : Blinken en Israël pour parler Ukraine et nucléaire iranien

Le secrétaire d’État américain est arrivé à l’aéroport de Tel-Aviv samedi soir, première étape d’une tournée qui passera également par la Cisjordanie occupée, le Maroc et l’Algérie.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est arrivé samedi en Israël dans le cadre d’une tournée au Moyen-Orient visant à fédérer un soutien à l’Ukraine et apaiser les inquiétudes de l’État hébreu sur un possible accord sur le nucléaire iranien. Parti de Pologne, où il accompagnait le président américain Joe Biden pour des réunions visant à consolider le soutien occidental à l’Ukraine, Antony Blinken, est arrivé à l’aéroport international de Tel-Aviv en soirée.

Le diplomate doit rester jusqu’à lundi en Israël, première étape de sa tournée dans la région qui le conduira également en Cisjordanie occupée, au Maroc et en Algérie. Le secrétaire d’État veut montrer que les Etats-Unis ne se désintéressent pas du Moyen-Orient, même si l’attention de Washington semble avant tout tournée vers la Chine, et plus récemment l’Ukraine. Il espère obtenir des appuis aux efforts des États-Unis et de l’Otan pour contrer l’offensive russe, dans un contexte marqué par les lourdes conséquences économiques de la guerre, notamment la flambée des prix de l’énergie et la menace d’une pénurie de blé qui pourrait porter un coup très dur aux pays arabes.