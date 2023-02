Blinken à Erdogan: Les Etats-Unis vont continuer à soutenir la Turquie après le séisme

Blinken à Erdogan : Les États-Unis vont continuer à soutenir la Turquie après le séisme

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a achevé lundi une visite de deux jours en Turquie, où il a affiché le soutien des États-Unis, après le séisme dévastateur et s’est voulu rassurant sur l’état des relations bilatérales, parfois tendues. Il s’agissait du premier déplacement du secrétaire d’État américain en Turquie, depuis sa prise de fonction il y a deux ans. Il a pris fin après un entretien d’une heure et quart environ avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, à l’aéroport d’Ankara.

Lors de leur réunion, le secrétaire d’État a promis de continuer à porter assistance à la Turquie, selon un compte-rendu du porte-parole du département d’État, Ned Price. Les deux dirigeants ont également discuté du soutien à l’Ukraine et insisté sur le fait de travailler «plus étroitement» sur une série de sujets bilatéraux dont la défense, l’énergie et le commerce.

La Turquie, médiatrice dans le conflit en Ukraine

Après son entretien avec le président Erdogan, Antony Blinken s’est rendu au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk – père fondateur de la Turquie moderne et passage obligé pour tout dignitaire étranger – où il a déposé une couronne de fleurs sous une pluie glaçante et signé un livret. Les États-Unis et la Turquie, alliés au sein de l’OTAN, entretiennent des relations parfois tendues. En priorité, le blocage turc de l’adhésion à l’Alliance de la Suède et la Finlande, dont les candidatures sont en suspens depuis mai.