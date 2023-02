Agression au Luxembourg : Bloqué dans un coin de rue par trois jeunes, il se fait voler son argent liquide

Il n'avait visiblement pas d'autre choix que de donner son argent liquide à ses agresseurs. Lundi vers 21h, dans la rue Nelson Mandela à Esch-sur-Alzette, un jeune homme a été bloqué dans un coin de rue par trois individus qui l'ont racketté, le menaçant de sortir un couteau s'il résistait. Les trois ont ensuite pris la fuite et n'ont pas été retrouvés. La police fait savoir que la victime n'a pas été blessée et a déposé plainte.

Dans le même temps, à Luxembourg-Ville, les forces de l'ordre ont dû prendre en charge un homme particulièrement agité. Passager d'un bus, et très alcoolisé, il s'en prenait verbalement au chauffeur. La présence de la police quelques instants plus tard ne l'a pas calmé et il a été emmené au poste.