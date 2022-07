Évènement au Luxembourg: Blues et jazz à tous les étages

Foto: Editpress/Alain Rischard

Un menu moins copieux que par le passé, mais pas moins qualitatif. Si 68 concerts avaient été programmés sur dix scènes, à l'occasion du 25ème anniversaire du Blues'n Jazz Rallye, en 2019, 26 étaient, cette année, proposés sur six scènes. Avec une programmation moins orientée blues, et plus axée sur le jazz, la soul, le funk et l'électro.

Quoiqu'il en soit, c'est avec un plaisir non dissimulé que des milliers de curieux et de mélomanes avaient investi le Grund, Clausen et le Pfaffenthal, samedi, après trois ans sans rallye. En début de soirée, Neil Francis offrait, à l'abbaye de Neumünster, un voyage dans les seventies, tant par son look que par sa musique. Influencé par le funk et le rock psyché, le chanteur et musicien de Chicago déployait un vrai sens du groove. En longeant l'Alzette pour remonter vers la rue de la tour Jacob, on pouvait aller admirer au Melusina le saxophoniste israélien Shauli Einav, et plus tard le guitariste luxembourgeois Greg Lamy.

Au cœur de l'abbaye, les basses résonnaient et la voix claire de Jordan Rakei flottait en apesanteur au son de «What We Call Life». Les yeux clos, habité par sa musique, le Néo-zélandais offrait son groove classieux et délicat, qui savait se faire sexy et irrésistible.

Pour profiter de The Robert Cray Band, la pointure blues de la soirée, il ne fallait pas hésiter à marcher jusqu'au parc Odendall. Et cela valait le déplacement, tant le chanteur et guitariste américain transpirait le blues par tous les pores de la peau. Le natif de Géorgie jouait devant un public de connaisseurs, dont beaucoup étaient venus spécialement, armés de leurs sièges transportables.

La nuit était noire, la foule était plus dense, à tel point que le parvis de l'abbaye affichait complet pour le bouquet final, The New Power Generation. La formation à géométrie variable a évolué plus de deux décennies sur scène avec Prince. Autant dire que les sept Américains savaient y faire pour envoyer un groove endiablé et faire danser le public sur les classiques du Kid de Minneapolis. Un feu d'artifice funk et violet, qui illuminait la nuit luxembourgeoise.

