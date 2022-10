BMW insiste avec raison sur le monospace compact

Fabian Kirchbauer Photography

Légèrement à contre-courant de la tendance du «tout SUV», BMW a remis son monospace compact au goût du jour. Pour ce Série 2 Active Tourer de seconde génération, pas de révolution esthétique, mais des touches de modernité avec une face avant plus incisive, grâce notamment à son capot revisité. C’est à bord, où l’habitabilité gagne en générosité, que les principales modifications s’opèrent.

On trouve, de série, une dalle horizontale composée d’un double écran incurvé, avec d’un côté l’instrumentation digitale accolée au système d’infodivertissement de 10,7 pouces, tactile. Ce dernier dispose d’Apple CarPlay et d’Android Auto. En dessous, on tapote la toujours pratique molette de commandes sur la console centrale.

Fabian Kirchbauer Photography

Le volant M Sport très épais, mais dépouillé de commandes, entraîne une direction très douce et précise. Bien calé en position de conduite légèrement surélevée, le bitume est avalé sans coup férir, les suspensions adaptatives du KIT M Sport et le châssis équilibré assurant stabilité et confort en toutes situations. De quoi «enquiller» les bornes sereinement, surtout avec le bloc diesel éprouvé de notre version 218D, de 150 chevaux. Pas énorme sur le papier, mais le couple généreux garantit des accélérations franches et amples.

Associé à la boîte de vitesses automatique à sept rapports, de type double embrayage, en série sur toutes les versions, l’ensemble livre souplesse et agrément de conduite. En s’offrant l’extension de réservoir, on frôlera aisément, voire on dépassera, les 1 000 kilomètres avec un plein.