BMW fait le coup du deux en un avec sa nouvelle Z4

La nouvelle génération de la Z4 s’offre un toit en dur. Elle remplace d’un coup le coupé

et le roadster.

Comme la SLK de Mercedes qui le fait depuis ses débuts il y a plus de dix ans, la Z4 de BMW sera désormais équipée d’un toit rigide rétractable, composé de deux éléments entièrement fabriqués à partir de coques d’aluminium.

Avec son système électrohydraulique, l’ouverture/fermeture automatique ne demande pas plus d'une vingtaine de secondes. Lorsque ce toit est rangé, le coffre de 310 litres n'a plus alors que 180 litres de volume.

La nouvelle Z4 garde le style de sa devancière: long capot, grands passages de roue, porte-à-faux réduit. Sauf à l’arrière qui a été totalement remodelé, tout en arrondi. Garde au toit et largeur aux coudes ont notamment été augmentées. Comme sur tous les roadsters BMW, le conducteur garde sa position reculée, près de l’essieu arrière.

Pour le lancement commercial, début mai, la nouvelle BMW Z4 proposera trois moteurs essence à six cylindres Euro 5 avec récupération de l’énergie libérée au freinage.

L’offre débute avec le Z4 sDrive 23i de 204 ch (150 kW) et 250 Nm. Elle se poursuit avec la Z4 sDrive 30i pourvue d’un 3 litres de 258ch (190kW) et 310 Nm. Pour le haut de gamme, la Z4 sDrive 35i est dotée d'un moteur 3 litres biturbo à injection directe de 306 ch (225kW) dont le couple développe 400 Nm entre 1300 et 5000tr/min. Avec la boîte manuelle, ce bolide s’offre un chrono de 0 à 100km/h en à peine 5,2 secondes. À noter que sa vitesse de pointe est limitée à 250km/h.