Bilan historique : BMW signe une année record en 2012

Le numéro un mondial de la voiture haut de gamme, l'allemand BMW, a dévoilé jeudi des performances en hausse pour 2012 qu'il qualifie de «meilleure année de son histoire».

«Nous visons une nouvelle croissance du volume de nos ventes dans le monde en 2013 et donc un nouveau record de livraisons», a affirmé, dans un communiqué, son patron, Norbert Reithofer. Il a toutefois reconnu que les conditions économiques devraient rester «difficiles dans beaucoup de marchés». Malgré cet environnement, BMW, qui fabrique aussi les Mini et les Rolls-Royce, se targue d'avoir réalisé sur l'année écoulée de nouveaux records en terme de volume de vente, de chiffre d'affaires et de bénéfices.