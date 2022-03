Nuages de cendres : BMW suspend sa production à cause de l’éruption

Le constructeur allemand a annoncé mardi une suspension partielle de production dans trois usines allemandes jusqu'à jeudi, en raison du chaos aérien provoqué par l'éruption du volcan islandais.

Après Nissan, c’est au tour de BMW de connaître des perturbations qui toucheront dès mardi soir l'usine de Dingolfing, et s'étendront mercredi et jeudi à Munich et Ratisbonne, a indiqué un porte-parole du numéro un mondial de l'automobile haut de gamme. Les trois usines touchées, toutes situées dans le sud de l'Allemagne, sont les principales du groupe et ont produit au total 651 000 véhicules en 2009. «Notre objectif est de revenir à la normale vendredi», a-t-il précisé.