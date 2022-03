BNP Paribas prend en main le destin de la Fortis

LUXEMBOURG - La banque française BNP Paribas a annoncé dimanche soir qu'elle allait reprendre le contrôle du bancassureur à hauteur de 66% au Grand-Duché, l'État conservant 33% des parts.

L'accord prévoit par ailleurs que Fortis Insurance Belgium et Fortis Investments passeront aussi dans le giron de BNP Paribas, selon De Tijd. BNP-Paribas apporte la solidité d'une banque de premier plan peu touchée jusqu'ici par la crise des mauvais crédits hypothécaires américains, tandis que les États mettent dans la corbeille les garanties et engagements pris vis-à-vis des employés et des clients de Fortis.