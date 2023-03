Athlétisme luxembourgeois: Bob Bertemes qualifié pour la finale de l'Euro

Bertemes a pris la tête des qualifications après le premier essai, mais il n'a pas amélioré son score ensuite et vu l'Italien Zane Weir (21,46 m), le Croate Filip Mihaljevic (21,20 m) et un autre Italien, Leonardo Fabbri (21,17 m), lui passer devant. Le natif de Luxembourg n'a pas fait mieux que 20,49 m à sa deuxième tentative avant de mordre la troisième et dernière.