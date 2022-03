Bob et Bobette: leurs débuts au ciné

Dans le film d'animation, «Bob et Bobette: les diables du Texas», les deux héros affrontent le redoutable bandit Jim Parasite qui, à l’aide d’une poudre magique, veut réduire tout le monde à la taille de nain et ainsi devenir l’homme le plus grand et le plus puissant du monde. Un divertissement pour les plus petits et les nostalgiques.