Cyclisme : Bob Jungels: «J’étais convaincu que c’était une question de temps»

LUXEMBOURG – Sélectionné pour le Tour de France grâce son beau Tour de Suisse après deux années difficiles, Bob Jungels retrouve le sourire avant les championnats du Luxembourg ce week-end à Nospelt.

Je l’avais déjà senti au stage en altitude en Sierra Nevada, au mois de mai. Mais la course et l’entraînement, c’est différent. Alors en Suisse, j’ai eu du mal avec la chaleur au début, mais ensuite j’ai vu que j’étais de retour avec les meilleurs. Il me manque encore un peu de confiance, mais j’ai vu que j’étais là. J’ai progressé de jour en jour et ça, c’est important en vue de la suite. Ça fait du bien, il me fallait juste ce déclic.