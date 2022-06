Cyclisme sur route: Bob Jungels participera aussi au Tour de France

Au lendemain de l'annonce de la sélection de Kevin Geniets pour le Tour de France, c'est Bob Jungels qui a vu son nom confirmé jeudi. Le Luxembourgeois fait partie des huit coureurs retenus pour le plus grand événement cycliste de la saison, qui s'élancera vendredi 1er juillet de Copenhague, au Danemark. La sélection survient juste après sa 6e place au dernier Tour de Suisse, le week-end dernier. L'ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège (en 2018) n'avait pas été vu à pareille fête depuis longtemps. Il tentera donc de confirmer son regain de forme sur les routes danoises puis françaises.

C'est la première fois depuis 2020, quand il évoluait pour l'équipe Quick-Step, que Jungels disputera le Tour. Opéré d'une endofibrose iliaque en juin 2021, Bob Jungels a longtemps couru après son meilleur niveau. Avant de partir pour Copenhague, il tentera ce week-end de retrouver les maillots de champion du Luxembourg, actuellement détenus par Kevin Geniets, à Nospelt. Le contre-la-montre sera couru ce vendredi et la course en ligne dimanche.

Sans Greg Van Avermaet

Au Tour de France, Bob Jungels devrait notamment avoir pour mission d'épauler l'Australien Ben O'Connor, quatrième de l'épreuve l'an dernier et troisième du Critérium du Dauphiné cette année. Benoît Cosnefroy, spécialiste des classiques, fait aussi logiquement partie de l'effectif retenu, tout comme les grimpeurs Geoffrey Bouchard et Aurélien Paret-Peintre. Mikael Cherel, Stan Dewulf et Oliver Naesen complètent la liste. À noter l'absence de Greg Van Avermaet.