Cyclisme : Bob Jungels renaît au Tour de Suisse

Bob Jungels a obtenu son meilleur résultat depuis quatre ans en prenant la 6e place du Tour de Suisse remporté par Geraint Thomas.

Et si Bob Jungels en avait enfin fini avec sa longue mauvaise passe? Le Luxembourgeois a pris ce dimanche la 6e place du Tour de Suisse et la 5e sur le contre-la-montre de la dernière étape. Jungels est monté en puissance tout au long de l'épreuve montagneuse classée World Tour et remportée par Geraint Thomas pour obtenir son meilleur résultat depuis quatre ans.