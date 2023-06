Cyclisme: Bob Jungels sera bien sur le Tour de France

Bob Jungels aura une nouvelle occasion de briller sur la plus grande course cycliste du monde.

Bob Jungels sera au départ du Tour de France, qui débute le 1er juillet. L'équipe allemande Bora-Hansgrohe a dévoilé jeudi les noms de sept coureurs sélectionnés, auxquels s'ajoutera un huitième coureur, dont le nom sera révélé ce week-end. Le coureur de 30 ans avait brillé l'an passé en remportant la 9e étape de la Grande Bouclee entre Aigle et Châtel. Ce sera sa cinquième participation à la plus grande course cycliste du monde.