Tour de France: Bob Jungels vainqueur d'étape: «Les plus belles victoires se font dans la difficulté»

La course a ensuite été marquée par un mano a mano qui devrait rester dans les annales entre le coureur d'AG2R et Thibaut Pinot (4e au final). Plus physique et constant dans son effort, Jungels n'a jamais été rattrapé. Un petit coup d'œil à la fin de l'étape, puis le natif de Rollingen a pu lever les bras.