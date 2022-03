Terroir au Luxembourg : Bob Molling, jeune pousse du cru à découvrir

MOSELLE - Ce week-end, les amateurs de fromage et de vin goûteront des produits du terroir mosellan, comme ceux du jeune vigneron.

Les amateurs de vin et de fromage vont se faire plaisir, samedi et dimanche. «Dix-huit de nos vignerons et restaurateurs leur proposeront des spécialités fromagères accompagnées de vins et crémants, lors du «Wine Cheese Enjoy», détaille Nathalie Besch, coordinatrice touristique de l’ORT Moselle luxembourgeoise. «En 2021, nous avions annulé suite à la pandémie. Nous sommes d’autant plus heureux d’accueillir le public», dit-elle. Parmi les domaines participants, des maisons établies et des jeunes pousses comme Molling Wines.