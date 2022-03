Bob Sinclar partagera son amour pour la house

HOLLERICH - Le DJ français Bob Sinclar mixera dimanche soir au P+R Bouillon. Le concert ne se déroulera pas, comme prévu, au Parc of love du Kirchberg à cause des mauvaises prévisions météorologiques.

Quarante ans après Woodstock, le DJ, producteur et propriétaire d'un label, fait référence, sur son album «Born in 69», à l'ère flower power, avec le titre «Peace Song» et «Je ne t'aime plus» de Manu Chao transformé en «Love You No More» avec la voix reggae dancehall de Shabba Ranks. Pour le single «Lala Song», Sinclar a collaboré avec deux rappeurs, Master Gee et Wonder Mike, de Sugarhill Gang.