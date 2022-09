Challenge sur TikTok: Boire 4 litres pour avoir une belle peau… Une bonne idée, vraiment?

Mise en garde des médecins

Des médecins exerçant aux États-Unis se sont exprimés sur les réseaux sociaux à propos de ce challenge. Ils mettent en garde: boire trop d’eau, surtout dans un court laps de temps, peut être dangereux. Une surconsommation d’eau peut mener à une hyperhydratation (c’est-à-dire une intoxication) qui se manifeste par des symptômes comme la fatigue, la confusion, des maux de tête, des nausées et des vomissements. En cas d’hydratation excessive, le taux de sodium peut baisser et provoquer des déséquilibres de sels minéraux.

Pas d’effets sur la peau

Margarita Lolis, dermatologue et chirurgienne au Schweiger Dermatology Group, dans le New Jersey, a été interrogée par «Byrdie» à propos des bénéfices d’une bonne hydratation. Selon elle, «La vérité, c’est que lorsque vous buvez de l’eau, elle ne va pas automatiquement dans la peau: elle hydrate les cellules une fois absorbées dans la circulation sanguine et filtrées par les reins. Donc, au niveau cellulaire, l’eau potable est excellente, car elle rince le système et hydrate notre corps en général».