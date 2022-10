Nutrition: Boire du café en mangeant des oeufs: une mauvaise idée

Consommer des œufs et du café ensemble annule les bénéfices de ces aliments.

Commencer la journée par un petit-déjeuner composé d’œufs et d’une tasse de café? Une étude britannique publiée dans la revue «Molecules» suggère que ce n’est pas une bonne idée… Pourquoi? Parce que consommer ces deux aliments ensemble annule leurs bénéfices sur l’organisme.

En effet, la caféine réduit le profil nutritionnel des œufs, qui sont des aliments riches en minéraux et en vitamine D, et entrave l’absorption de ces micronutriments.

Comment accompagner ses œufs?

Pour profiter de tous les bienfaits des œufs, il est préférable de leur associer des aliments riches en vitamine D, comme le saumon. Ils peuvent aussi être accompagnés de produits laitiers et des légumes verts, riches en calcium. Combinés, ces aliments activent l’absorption du calcium. De petites portions de graisses alimentaires – par exemple l’avocat, les amandes ou l’huile d’olive – peuvent aider le corps à les dissoudre et à les absorber.

Certaines boissons – végétales ou non - peuvent être enrichies en vitamine D et en calcium. Une omelette ou des œufs brouillés avec un verre de lait et des épinards est donc un repas très nutritif.