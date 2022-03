Tuerie au Nigeria : Boko Haram «tire dans tous les sens»

Lourdement armés, des combattants du groupe islamiste ont attaqué samedi Gombe, une ville située dans le nord-est du Nigeria, selon des habitants qui ont pris la fuite.

«J'ai traversé la rivière et je me suis réfugié dans la montagne», a déclaré ce témoin. «Je m'y trouve toujours et je peux entendre les combats de l'endroit où je me trouve». C'est la plus importante incursion de Boko Haram dans la ville, visée à plusieurs reprises par le groupe. «Les hommes armés de Boko Haram sont maintenant au rond-point de Jeka-da-Fari, dans le centre-ville, en train de tirer dans tous les sens», a raconté un habitant, Ali Dahiru. «Il y a des fusillades partout et des tirs d'artillerie», a déclaré un autre habitant joint par téléphone. «Les gens s'enfuient à pied de la zone qui est attaquée. La panique s'est emparée de toute la ville», selon lui.