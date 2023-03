Afrique : Bola Tinubu remporte l’élection présidentielle au Nigeria

«J’appelle mes concurrents à faire équipe ensemble»

«Simulacre» d’élection

Accusations de fraude

Plus de 87 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes samedi et le scrutin, dont la participation n’est pas encore connue, s’est globalement déroulé dans le calme, malgré des incidents sécuritaires et des couacs logistiques. Mais à la suite de retards dans le décompte et d’importantes défaillances dans le transfert électronique des résultats, les partis d’Atiku Abubakar et de Peter Obi ont accusé l’APC de fraudes «massives».

La déception s’annonce grande pour les partisans de l’opposition et notamment de Peter Obi, qui ont cru jusqu’au bout à la possible victoire de leur candidat, incarnant à leurs yeux la rupture et l’avènement d’une société plus juste. Les Nations unies ont lancé mardi soir, un appel au «calme», demandant aux candidats et à leurs partisans de «s’abstenir de tout comportement qui pourrait saper le processus électoral» et «la paix et la stabilité».