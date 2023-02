Brésil: Bolsonaro a organisé la tentative de coup d’Etat, affirme Lula

Brésil : Bolsonaro a organisé la tentative de coup d’État, affirme Lula

«Aujourd’hui, je suis conscient et je le dis haut et fort: ce citoyen (l’ancien président Bolsonaro) a préparé le coup d’État», a déclaré Luiz Inacio Lula da Silva dans une interview accordée à la chaîne de télévision locale RedeTV! Le 8 janvier, des milliers de partisans de Bolsonaro, mécontents de la victoire de Lula sur son rival d’extrême droite lors de l’élection présidentielle d’octobre 2022, ont envahi et vandalisé le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême.