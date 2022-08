Au Brésil : Bolsonaro et Lula s’affrontent dans un premier débat électoral

Les deux principaux candidats à la présidence du Brésil, Bolsonaro et Lula, se sont accusés de tous les maux du pays dans un premier débat télévisé, dimanche, avant le scrutin d’octobre.

De gauche à droite, Luiz Inacio Lula da Silva, Simone Tebet et Jair Bolsonaro lors d’un débat présidentiel à Brasília le 28 août 2022.

Les deux principaux candidats à la présidence du Brésil, Jair Bolsonaro et Lula, se sont accusés mutuellement de tous les maux du pays dans un premier face-à-face télévisé dimanche avant le scrutin d’octobre. Ces deux rivaux, figures centrales de l’histoire récente du Brésil, se sont affrontés pour la première fois publiquement.

«Son gouvernement fut le plus corrompu de l’histoire du Brésil», a lancé à l’encontre de Lula – favori selon les sondages - le président sortant d’extrême droite qui l’avait qualifié de «voleur» quelques minutes avant le débat, en référence à l’affaire de corruption au sein de la compagnie pétrolière publique Petrobras. L’intéressé, 76 ans, a répliqué en défendant son bilan gouvernemental (2003-2010) en termes de réformes sociales. Selon lui, Jair Bolsonaro, 67 ans, «est en train de détruire» le pays. Les deux candidats se sont mutuellement accusés de mentir.

Dans la première partie du débat, qui a duré au total trois heures, Lula a focalisé son discours autour de la défense de l’environnement et de l’Amazonie.

«Corruption»

Dans l’un des moments les plus tendus des échanges, le président sortant a attaqué la journaliste Vera Magalhaes pour avoir affirmé, dans une question, qu’il avait diffusé de fausses informations au sujet des vaccins anti-Covid. «Vera, tu dors en pensant à moi, tu as une sorte de béguin (…) tu ne peux pas prendre parti dans un débat comme celui-ci et faire des accusations mensongères contre moi. Vous êtes une honte pour le journalisme brésilien», a-t-il dit.