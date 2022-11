Interrogations au Brésil : Bolsonaro toujours silencieux après sa défaite

À Brasilia, la sécurité a été renforcée «de façon préventive» près de la Place des Trois Pouvoirs, qui rassemble le Palais présidentiel, la Cour suprême et le Parlement, en prévision de la possible arrivée de manifestants pro-Bolsonaro. Après avoir perdu dimanche d'extrême justesse face à M. Lula (50,9%-49,1%), le chef de l'Etat en exercice - jusqu'à la passation de pouvoir le 1er janvier - s'était isolé dans sa résidence officielle d'Alvorada à Brasilia.

Lula «inquiet»

Anticipant déjà des difficultés, Lula avait souhaité dimanche que «le gouvernement (sortant) soit civilisé» et comprenne qu'«il est nécessaire de faire une bonne passation de pouvoir». Ce climat d'incertitude se reflétait dans la volatilité de la Bourse de Sao Paulo, la première place financière d'Amérique latine, qui, après avoir ouvert dans le rouge, a clôturé sur une hausse de 1,36%, après de nombreuses variations en cours de séance. Le real brésilien a gagné plus de 2% par rapport au dollar.

Bolsonaro «a été enlevé de son trône par la force, et on va le remettre au pouvoir avec la force qui est la nôtre, nous, le groupe des camionneurs», a dit à l' AFP Ezequias, un chauffeur routier de 40 ans qui n'a souhaité donner que son prénom. La période de transition a démarré de manière tendue lorsque des camionneurs et des manifestants pro-Bolsonaro ont bloqué des autoroutes dans au moins 11 États du pays lundi, brûlant des pneus et stationnant des véhicules au milieu de la route pour interrompre le trafic.