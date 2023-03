Brésil : Bolsonaro va rendre des bijoux offerts par l’Arabie saoudite

L’ancien chef d’État d’extrême droite (2019-2022) est sous le feu des critiques depuis que le journal O Estado de S. Paulo a révélé le 3 mars qu’une parure de diamants d’une valeur de 3,2 millions de dollars destinée à l’ex-Première dame Michelle Bolsonaro avait été saisie par des douaniers à l’aéroport international de São Paulo en octobre 2021. Des enquêtes ont été ouvertes par les autorités fiscales et par la police fédérale.

Les bijoux, un collier, une bague, une montre et une paire de boucles d’oreilles de la marque suisse de luxe Chopard, avaient été trouvés dans le sac à dos d’un assistant du ministre des Mines et de l’Énergie de l’époque, qui revenait d’un voyage officiel au Moyen-Orient.

Le ministre en question, Bento Albuquerque, a indiqué au même journal qu’un autre lot, de bijoux masculins, avait été apporté au Brésil sans être déclaré. Dans ce cas, cependant, il serait entré sans être détecté et une partie s’est retrouvée en possession de Jair Bolsonaro. L’ex-président a conservé une montre, un stylo et d’autres articles de luxe au motif qu’il s’agissait de cadeaux personnels et qu’il avait agi dans le respect de la loi, selon la presse locale.