Bombardements à Gaza: Un journaliste d'Al-Jazeera perd sa femme et ses enfants dans une frappe israélienne

L'attaque du Hamas et les représailles de l'armée israélienne dans la bande de Gaza ont fait plus de 1 400 morts en Israël, selon les autorités, et plus de 6 500 dans le territoire palestinien, selon le mouvement islamiste, majoritairement des civils des deux côtés. Plus de 220 personnes, hommes, femmes et enfants, sont également retenues en otage par le Hamas depuis le 7 octobre.