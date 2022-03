Inquiétude : Bombardements en cours sur le front est en Ukraine

Des bombardements sont en cours, vendredi, près de Stanytsia Louganska, une ville de l'est de l'Ukraine, sous le contrôle des forces gouvernementales.

Plus tard dans la journée de vendredi, le dirigeant de la «république» séparatiste pro-russe de Donetsk, en guerre contre l'Ukraine, a annoncé vendredi l'évacuation de civils vers la Russie voisine, accusant Kiev de préparer une invasion après une flambée des heurts. «Aujourd'hui, un départ massif et centralisé de la population est organisé vers la Fédération de Russie, en premier lieu, les femmes, les enfants et les personnes âgées doivent être évacués», a déclaré Denis Pouchiline.

Le regain de tension sur ce front est une source de tension supplémentaire dans une crise russo-occidentale qui menace de dégénérer en conflit depuis des semaines, alors que 150 000 soldats russes sont déployés selon les États-Unis et Kiev, aux frontières ukrainiennes. Américains et Britanniques ont accusé, jeudi, la Russie, de chercher un prétexte pour attaquer et que le conflit entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes sur son territoire pourrait en devenir un.