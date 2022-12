Les bombe russes pleuvent sur Kherson

Les premières dames ukrainienne Olena Zelenska et française Brigitte Macron ont rencontré mardi des élèves ukrainiens scolarisés à Paris, témoignant de leur «solidarité» et leur souhait de les «accompagner au mieux». A ce jour, 20 000 enfants ukrainiens sont scolarisés en France, dont plus de 2 000 dans l’académie de Nice, plus de 1700 dans celle de Versailles en région parisienne ou encore 500 dans l’académie de Paris.