Vente de livres en 2013 : Bommeleeër et Superjhemp ont cartonné

LUXEMBOURG - Sur le podium des livres luxembourgeois les plus vendus en 2013, se côtoient l'une des affaires les plus marquantes du pays et l'un des héros les plus populaires.

Autant dire qu'en 2013 les deux livres les plus vendus au Luxembourg font un sacré grand écart. Le premier s'intitule «Et war net keen: das Buch zum Bommeleeër-Prozess», littéralement «Ça n'était pas personne: le livre sur le procès Bommeleeër». La série d'attentats qui ont touché le Luxembourg dans les années 80, et dont le procès est en cours, fascinent et questionnent encore et toujours. Au deuxième rang, place cette fois à l'humour, avec l'indétrônable Superjhemp, qui vous fait toujours autant rire.

L'album «De Superjhemp: Bëssegt Blot Blutt» (Superjhemp: le sang bleu et piquant) a rencontré un grand succès. Et les vrais gagnants de 2013 sont ses deux auteurs, Lucien Czuga et Roger Leiner, qui remportent aussi la mise avec l'autre album intitulé «Hot Cuisine- Al dente furioso!», troisième meilleure vente nationale écrit avec Joe Leiner. L'album raconte les aventures du restaurant Les Trois Étoiles où se côtoient un patron italien, un serveur français et un sommelier luxembourgeois.

Parmi les quinze meilleures ventes on retrouve également l'ouvrage Guillaume et Stéphanie (10e meilleure vente), «Was Sie schon immer alles über Luxemburg

wissen wollten, aber bisher nie zu fragen wagten» (Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Lux sans oser le demander) de Georges Hausemer (4e place) ou encore la Déclaration d'impôt facile 2013 en version luxembourgeoise (5e) et française (15e).

Voici la liste des 15 livres luxembourgeois les plus vendus en 2013 (avec la traduction en français)

1. Steve Remesch/Eric Hamus

Et war net keen, Das Buch zum Bommeleeër-Prozess (Editions Saint-Paul)

Ça n'était pas personne: le livre sur le procès du procès Bommeleeër

2. Lucien Czuga/Roger Leiner

De Superjhemp: Bëssegt Blot Blut (Editions Revue)

Superjhemp: le sang bleu et piquant

3. Lucien Czuga/Roger Leiner/Joe Leiner

Hot Cuisine - Al dente furioso! (De Verlaach)

4. Georges Hausemer

Was Sie schon immer alles über Luxemburg

wissen wollten, aber bisher nie zu fragen wagten (capybarabooks)

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Luxembourg sans oser le demander

5. Jean-Marie Raus/Eric Henn Einkommensteuererklärung leicht gemacht (Editions Saint-Paul)

La Déclaration d'impôt facile 2013

6. Deckkäpp/Andy Genen

D’RTL Deckkäpp (Editions Schortgen)

7. Biographiegrupp vum Service RBS Wéi mir Kanner waren an den 40er Joren (Editioun Service RBS)

Lorsque nous étions enfants dans les années 40

8. Collectif Bopebistro Buch (Éditions Saint-Paul)

Le livre sur le bistrot de grand-père

9. Paul Lesch D’Stater Kinoen

Eine Kinogeschichte der Stadt Luxemburg (Editions Guy Binsfeld)

Les cinémas de la ville de Luxembourg

10. Stéphane Bern

Guillaume & Stéphanie (all) (Editions Saint-Paul)

11. Henri Losch

Koppeges & Bosseges. E Schoulmeeschter erzielt (Editions Guy Binsfeld)

Les récits d'un instituteur

12. Carlo Sauber/Fränk Weber

Ketty Thull (Éditions Schortgen)

13. Guy Rewenig

Häwwi! Lëtzebuerger Leckzikon (Ultimomondo)

Häwwi! Le lexique luxembourgeois

14. Jérôme Konen

Kasematten Auf Spurensuche in der Festungsstadt Luxemburg (Jérôme Konen)

Ouvrage sur les Casemates

15. Jean-Marie Raus/Eric Henn

La Déclaration d’impôt facile 2013 (Éditions Saint-Paul)