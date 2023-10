Disney fête ses 100 ans, voici les scènes qui vous ont le plus marqués

Le 16 octobre 1923 est née The Walt Disney Company par les frères Walt et Roy Olivier Disney. Un tournant dans le monde du cinéma et du divertissement qui nous fait rêver depuis maintenant 100 ans.

Aladdin Disney

Dans les années 1920, le désormais célèbre Walt Disney se lançait dans une carrière cinématographique au Kansas, en travaillant sur des animations publicitaires. En 1922, l'Américain lance Laugh-O-Gram Inc., mais l'entreprise fait faillite, quelques mois plus tard. C'est alors que son frère Roy l'invite à le rejoindre à Hollywood avec seulement 40 dollars en poche, pour créer modestement le studio Disney Brothers, dans le garage de leur oncle. Très rapidement, leur petite compagnie prend de l'ampleur et en 1923, elle prend le nom de The Walt Disney Company.

En 1928, The Walt Disney Company a produit Steamboat Willie, le tout premier dessin animé synchronisé avec le son. Et il a présenté ainsi au grand public, l'emblématique Mickey Mouse, devenant un phénomène mondial et donnant naissance à l'univers Disney, avec ses personnages animés qui nous font encore rêver 100 ans après, mais également ses parcs à thème et expériences immersives uniques.

Passionnés par l'animation, les deux frères Disney imaginaient-ils, il y a 100 ans, faire rêver autant de générations d'enfants? Leur idée est devenue un empire, dont le succès est aujourd'hui encore incontestable.

Les moments Disney qui ont le plus marqué nos lecteurs

Nous vous l'avons demandé il y a quelques jours, quelle scène de film Disney est devenue culte à vos yeux? Romance, moments heureux, danses iconiques ou véritables chocs émotionnels, voici vos réponses.

La mort de Mufasa (Le Roi Lion)

Probalement l'une des scènes qui nous a le plus traumatisés étant petits! On imagine encore les griffes de Scar pénétrer les pattes de Mufasa en lui chuchotant à l'oreille «Longue vie au Roi». On n'oubliera jamais le visage du petit Simba regardant son père tomber de la falaise, puis le coup de grâce: le moment où il découvre son père sans vie. Cœur brisé.

Ce rêve bleu (Aladdin)

En moment heureux, la scène du Rêve bleu dans Aladdin. La scène de la chanson quand Aladdin et Jasmine survolent la ville de nuit. C'est un moment cool, souriant pour un enfant. Déjà parce que la chanson est entraînante, et puis le message est très positif, un encouragement à voir les choses du bon côté, à profiter de ce que peut offrir la vie, contempler ce qui nous entoure même si le malheur souvent se dresse devant nous. C'est un message d'amour comme souvent Disney a cherché à véhiculer dans ses films, mais aussi d'ouverture sur l'autre, de tolérance.

La scène d'abandon de Rox (Rox et Rouky)

Pour échapper aux colères de son voisin chasseur Amos Slade, la mère adoptive de Rox est obligée de l'abandonner dans la forêt sauvage, afin de garantir sa sécurité. Des adieux déchirants.

La mort de la maman de Bambi

À l'image de la mort de Mufasa, on ne se remettra jamais de celle de la mère de Bambi, tombant sous les balles des chasseurs. «Maman, où es-tu…?» rien qu'à entendre ces mots, notre cœur se déchire à nouveau.

Quand Miguel chante «Ne m'oublie pas» (Coco)

Dans les dernières minutes du film, Miguel, l'arrière-petit-fils de Coco, s'empare de la guitare et joue «Ne m'oublie pas» dans un souffle larmoyant. C'est à ce moment-là que Coco, se souvient et reprend vie. Elle rayonne.

«Partir là-bas» (La Petite Sirène)

«La Petite Sirène» fait partie des plus grands classiques de l'histoire de Disney, notamment grâce à cette fameuse scène où Ariel chante son désir de devenir humaine. Le succès du film a été tel qu'il a eu droit à son «remake» en 2023, interprété par l'actrice Haile Bailey.

La scène du baiser (Belle au bois dormant)

Scène désormais très controversée car remettant en cause la question du consentement, elle a pourtant fait rêver de nombreuses petites filles, il y a 20 ans en arrière.

La transformation de la robe de Cendrillon (Cendrillon)

Bibidi Bobidi Bou! Quelle petite fille n'a jamais rêvé qu'on transforme sa tenue en belle robe de princesse en un simple coup de baguette? La citrouille en carosse, les métamorphoses des animaux en humains, sans oublier les incroyables pantoufles de verre… de la magie en veux-tu, en voilà!

Hakuna Matata (Le Roi Lion)

«C'est un moment cool, souriant pour un enfant», explique l'un de nos lecteurs. La chanson est entraînante, et puis le message est très positif (Une vie sans soucis), un encouragement à voir les choses du bon côté, à se contenter parfois de ce que l'on a, à profiter des petits moments. Et tout cela même si le malheur nous frappe, comme c'est le cas de Simba à cet instant. L'un des moments de vie que Disney a toujours cherché à véhiculer dans ses films!

