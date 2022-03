Ballack Capitaine du Bayern : Bon joueur, Lahm accepte la décision de Löw

Le joueur du Bayern Munich Philipp Lahm a assuré jeudi, qu'il acceptait la décision de Joachim Löw de confier à nouveau le brassard de capitaine de l'équipe d'Allemagne à Michael Ballack.

«Il faut accepter cette décision et je vais l'accepter. C'est quelque chose qu'on apprend quand on joue au football dès le plus jeune âge», a déclaré Lahm en conférence de presse. «Il ne s'agit pas d'être déçu ou de ne pas être déçu (...) Pour moi, cela ne change pas grand-chose: on pratique un sport d'équipe et sur le terrain, il y a plusieurs personnes qui donnent des instructions et je continuerai à le faire», a poursuivi le défenseur qui, en l'absence de Ballack, sera capitaine contre la Belgique vendredi et l'Azerbaïdjan mardi.