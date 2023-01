Fake news : Bonduelle a-t-il livré des colis aux soldats russes?

Sur Twitter, des internautes ont appelé ce week-end à boycotter les produits du spécialiste des légumes en conserve et surgelés, après la diffusion sur le principal réseau social russe VKontakte de deux photos montrant des colis portant le logo Bonduelle. Ces images montrent une personne en uniforme tenant un carton de boîtes de conserve de la marque, accompagné d'une carte de voeux et de ce message en russe: «Cher soldat, bonne année! Nous vous souhaitons le meilleur et une victoire rapide!».