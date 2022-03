Arrivée remarquée : «Bonjour Twitter! C'est Barack»

Le président des États-Unis a posté son premier tweet sur son compte personnel, lundi, après six ans d'attente.

«Père, mari et 44e président des États-Unis», Barack Obama a désormais son compte personnel sur Twitter. «Bonjour Twitter! C'est Barack», a lancé le président américain, lundi matin, dans son premier tweet, rédigé depuis le Bureau ovale. «Après six ans, ils me donnent enfin mon propre compte». En quelques heures, et trois tweets seulement, ce compte, baptisé @POTUS (acronyme de President Of The United States), avait déjà dépassé le cap du million et demi d'abonnés.«Il était temps @POTUS !», a tweeté sa femme, Michelle Obama.