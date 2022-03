Galère à Rodange et Athus – Bonne nouvelle, l’avenue de l’Europe, à la frontière, va rouvrir!

«Le trou béant laissé à la place du pont n’est plus qu’un souvenir. On en est aujourd’hui aux finitions du tarmac sur la chaussée», précise Richard Constant. Lequel s’empresse de rappeler qu’«une seconde phase de travaux reste programmée à l'été». Et si les dates précises restent à définir «en collaboration avec les autorités administratives belges, françaises et luxembourgeoises, cela devrait probablement être en juillet-août».