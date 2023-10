Quels fruits faut-il manger pour mieux dormir?

Consommer de l’ananas augmente le taux de mélatonine, qui aide à se détendre et à s’endormir.

«Je n’ai jamais aussi bien dormi», «Je m’endors plus rapidement et je dors mieux», voici quelques-unes des réactions à #PineappleHacks (que l’on peut traduire par astuce de l’ananas), sur TikTok. Après la tendance de la boisson qui fait dormir, ce hashtag compte plus de 3,7 millions de vues.