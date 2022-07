«Escroquerie en bande organisée» : Booba lance la charge judiciaire contre les «influenceurs»

La chanteur Booba, de son vrai nom Elie Yaffa, a déposé deux plaintes contre X pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée, mettant notamment en cause Shauna Events, une des agences d'«influenceurs» les plus importantes en France, dirigée par Magali Berdah.

Selon les plaintes consultées par l'AFP, «il apparaît un système d'escroquerie complexe et organisé, centralisé par la société Shauna Events, système alimenté par la passivité des réseaux sociaux et particulièrement Instagram et Snapshat utilisés par les influenceurs pour promouvoir les arnaques».

Ces plaintes, déposées mardi, recensent plusieurs témoignages de consommateurs reçus par le rappeur et affirmant avoir été escroqués par des sociétés promues par des influenceurs liés à Shauna Events: marchandise non reçue et non remboursée, produits non conformes, etc. Depuis plusieurs mois, Magali Berdah accuse de son côté Booba de harcèlement et a obtenu l'ouverture d'une enquête.