Bad buzz : Booba choque en téléphonant au volant

Connu pour ses frasques diverses et variées, Booba vient de créer une nouvelle polémique à son sujet. Invité surprise de Cyril Hanouna dans «TPMP», lundi, le rappeur s’est exprimé sur son combat contre les influenceurs et Magali Berdah, qu’il traite d’arnaqueurs. Cependant, le duc de Boulogne n’était pas sur le plateau. Il a répondu aux questions de l’animateur alors qu’il était au volant de sa voiture. «Fais gaffe quand même!», lui a dit Hanouna, plutôt inquiet. Le Français de 45 ans, qui se filmait avec son portable, s’est justifié en disant qu’il ne pouvait pas s’arrêter de rouler, car il devait aller chercher ses enfants à l’école.

Indignés par son comportement jugé dangereux, de nombreux téléspectateurs ont exprimé leur colère sur Twitter. «Booba il dénonce, c’est bien… mais qu’il ne croie pas qu’il montre l’exemple. Le mec téléphone pour «TPMP» en conduisant», s’est énervé l’un d’eux. «Booba qui donne des leçons et qui téléphone en conduisant… Foutage de gueule», a renchéri un autre, ou encore «C’est vraiment un bouffon. Il devrait avoir une amende». L’intéressé, qui se produira au Stade de France, samedi 3 septembre, à Paris, n’a pas encore réagi à ces critiques.

Booba pose un ultimatum à Nabilla

Le jour d’avant, Booba, très actif sur les réseaux, a interpellé Nabilla, après avoir appris qu’elle serait poursuivie pour escroquerie par une société de management pour informations mensongères. L’influenceuse aurait acheté des abonnés. «Nabilla tu peux encore être «sauvée» et te retourner contre ta chef MB (Ndlr: Magali Berdah), ou ça va être très compliqué. Plus que tu ne le crois», lui a-t-il lancé sur son compte Twitter, qui a été suspendu à plusieurs reprises. Un ultimatum qui n’a pas impressionné l’influenceuse et femme d’affaires de 30 ans. «Je marche seule moi toujours, je suis ma propre cheffe», lui a-t-elle rétorqué. Ce à quoi Booba a répondu: «Tu fais bien car va y avoir de la casse».