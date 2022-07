Clash : Booba s'en prend (encore) au Luxembourgeois Dylan Thiry

«Mais enfermez-les tous et vite, c'est plus possible. Tu vas connaître la prison et les Panzani», s'est amusé Booba. Le rappeur de Boulogne, âgé de 45 ans, mène depuis plusieurs semaines une véritable croisade contre les influenceurs considérant leurs pratiques comme des arnaques à grande échelle.