Grève des acteurs et scénaristes: Boom de la chirurgie esthétique à Hollywood

Des chirurgiens esthétiques à Los Angeles ont observé une hausse des opérations chez les célébrités depuis le début de la grève des scénaristes et des acteurs.

Pendant que certains manifestent, d’autres ont recours à un lifting des sourcils. Alors qu’une grève des scénaristes et des acteurs paralyse Hollywood depuis le mois de mai (voir encadré à la fin de l’article), certaines célébrités et grands pontes de l’industrie profitent de cette pause forcée pour passer par la case chirurgie esthétique.

Du jamais vu depuis le Covid-19

Les chirurgiens Catherine Chang et Ben Talei, basés à Los Angeles, ont tous deux observé une augmentation de la demande d’environ 30% dans leurs cabinets depuis le début de la grève. «En général, les acteurs et les huiles du métier n’ont pas beaucoup de temps libre pour faire ce genre d’intervention, alors là ils en profitent. Certains m’ont appelé dès que les scénaristes se sont mis en grève», explique le Dr Talei dans une interview accordée à Allure le 21 juillet. Le chirurgien ajoute qu’il n’avait pas vu un tel boom des prises de rendez-vous depuis la pandémie de Covid-19 et ses confinements.